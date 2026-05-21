Motorista admite ter bebido antes de acidente que matou guarda civil em Campo Grande

O motorista Sebastião Antunes de Almeida, de 72 anos, admitiu à polícia que havia ingerido bebida alcoólica antes do acidente que matou o guarda civil metropolitano Eugênio Zanatto Neto, de 47 anos, no início da noite dessa quarta-feira (20), em Campo Grande. A colisão aconteceu no cruzamento das ruas Padre Damião e Barão de Campinas, no Bairro Pioneiros, região do Universitário.

Conforme o boletim de ocorrência, Sebastião recusou realizar o teste do bafômetro e afirmou aos policiais que não faria o exame porque havia consumido álcool momentos antes da batida. Diante da declaração, investigadores deram voz de prisão ao motorista, que foi encaminhado para a Depac Cepol (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro Especializado de Polícia Integrada) com apoio de equipes da Guarda Civil Metropolitana.

O termo de constatação de embriaguez elaborado pelo BPMTran (Batalhão de Polícia Militar de Trânsito) apontou que o idoso apresentava odor etílico, dificuldade de equilíbrio e comportamento exaltado.

Segundo a investigação, Sebastião conduzia um caminhão Ford F4000 azul pela Rua Padre Damião, no sentido sul-norte, quando tentou fazer conversão à esquerda para acessar a Rua Barão de Campinas. Durante a manobra, o veículo invadiu a pista contrária e atingiu frontalmente a motocicleta pilotada por Eugênio, que seguia no sentido oposto.

Com o impacto, o guarda civil foi arremessado ao solo e, em seguida, acabou sendo atropelado pelo caminhão. Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas, mas a vítima morreu antes da chegada do socorro. A morte foi confirmada pela equipe Ursa 02.

Testemunhas relataram à polícia que o motorista deixou o local logo após o acidente. Após buscas na região, policiais localizaram Sebastião em uma residência na Rua Barão de Campinas, próxima ao cruzamento onde ocorreu a colisão.

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento do acidente. Os vídeos mostram o caminhão invadindo a pista contrária durante a conversão e atingindo a motocicleta Honda CG Titan azul conduzida pelo guarda municipal.

A frente do caminhão ficou destruída devido à força da colisão. Já a motocicleta teve danos na lateral direita e na parte dianteira. O caminhão parou cerca de 50 metros depois do ponto de impacto. O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor sob influência de álcool e condução de veículo com capacidade psicomotora alterada em razão do consumo de bebida alcoólica.

Em nota oficial, a GCM (Guarda Civil Metropolitana) lamentou a morte de Eugênio Zanatto Neto e destacou a dedicação do servidor ao longo da carreira. Segundo a corporação, o trabalho desempenhado pelo guarda civil “deixou marca na história da instituição”.

A nota também manifestou solidariedade aos familiares e amigos neste momento de luto.

Eugênio atuava como guarda civil metropolitano em Campo Grande e deixa esposa e dois filhos.

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