Empreendedores destacam aumento da visibilidade e expansão de mercado durante o Inspira Ecoturismo

“É um dos estados que mais tem crescido em relação a economia e produtividade”, afirma secretaria da Semadesc sobre Inspira Ecoturismo

Referência internacional em turismo de natureza, Bonito se torna polo do Inspira Ecoturismo, que esta sendo realizado entre os dias 20 e 23 de maio. Promovido pelo Sebrae/MS, por meio do Polo Sebrae de Ecoturismo, o evento chega à 4ª edição em 2026, com o intuito de fomentar o empreendedorismo, a inovação e a geração de negócios entre gestores, empreendedores e instituições ligadas às atividades turísticas em destinos com vocação para o turismo de natureza.

Sueli Alves, participante e empreendedora do ramo de estampas, garante que o evento abre portas para expandir o seu trabalho. ” Um evento dessa grandiosidade, você não mostra só o seu trabalho para quem está aqui, mas isso vai ser divulgado para o mundo inteiro, por várias pessoas. A minha voz vai ser ouvida em outros lugares, outras pessoas vão saber que eu existo, que eu faço esse trabalho, sem contar tudo que vai ser discutido aqui. É a primeira vez que eu participo desse evento e já estou apaixonada, tomara que seja a primeira de muitas”. afirmou.

A empreeendedora ainda ressaltou a importância de debater sobre preservação ambiental. “É muito polêmico falar sobre isso, porque não é só deixar de desmatar, não é só não poluir, tem muitas outras coisas envolvidas, até mesmo no descarte do material que a gente não vai usar mais. Então nós temos que abrir a mente, que é muito restrita ainda de tudo que a gente tem que aprender para conviver com a natureza, com os animais, com as outras pessoas, as comunidades conseguirem sobreviver com toda essa diversidade que tem, então tem muita coisa para a gente discutir”.

A programação de 2026 inclui painéis, palestras e salas temáticas voltados à troca de conhecimento e ao compartilhamento de boas práticas nas áreas de sustentabilidade, segurança, políticas públicas e oportunidades de negócio. A proposta é fortalecer o Estado como destino estratégico no turismo de natureza, conectando inovação, segurança, sustentabilidade e oportunidades de negócio.

Erondina Mancoelho também faz parte do time das empreendedoras, e mesmo aposentada, garante seu trabalho como artesã da cultura criativa.

“Trabalho bastante com sustentabilidade, aproveitando os resíduos. Como por exemplo aqui eu tenho o aproveitamento dessa mochila de calça jeans. Ou seja, ela é totalmente sustentável. Eu coloquei uma juta, que é uma fibra vegetal. E também tenho essa aqui, que chama eco chuva, porque ela é feita de guarda-chuva. Nós temos muito evento aqui em Bonito, e os banners sobram, daí a gente faz algumas peças com ela também”.

Ainda em entrevista ao jornal, a costureira afirmou que apesar de parecer um artesanato simples, exige muito trabalho dos produtos. “A gente procura fazer um acabamento impecável, e tudo demora tempo. Eu falava hoje pra uma colega minha, se eu fosse viver do dinheiro, não daria. Mas não é isso que a gente leva em conta. A gente leva em conta o prazer, a saúde da gente e o fazer. Saber que você está ajudando a nossa cidade, que é uma cidade turística e que a gente procura desenvolver esse trabalho sustentável, a tirar o resíduo do espaço, é muito grandioso e prazeroso”, ressaltou.

Dedicação ao turismo

A Secretária Executiva de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul, Ana Cristina Trevelin ressaltou que o Inspira foi sonhado para inspirar as pessoas que viessem e trabalhassem com turismo no Brasil. ” Não tem como a gente falar de Arco Turismo sem falar de meio ambiente conservado, você vê a natureza, você vê as águas sem poluição, você vê o espaço de uso conservado, respeitado. Não existe atividade turística sob os direitos. É a pedra fundamental, é a pedra filosofal que se estabelece essa atividade. Bonito tem uma história muito forte”.

A iniciativa é realizada em parceria com o Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundtur-MS (Fundação de Turismo de MS), da Abeta (Associação Brasileira das Empresas de Ecoturismo e Turismo de Aventura), da Braztoa (Associação Brasileira das Operadoras de Turismo), do Comtur (Conselho Municipal de Turismo de Bonito) e da Prefeitura Municipal de Bonito.

“Quem está conhecendo a gente pela primeira vez, é um dos estados que mais tem crescido no Brasil nos últimos anos. Taxa de crescimento excelente, várias cadeias produtivas andando conectadas muito fortemente. Um posicionamento econômico muito sólido, que está se consolidando cada vez mais. E o turismo, ele é estar conectado com a natureza desde sempre”, garantiu.

A secretária finaliza sua fala de abertura com um conselho para os participantes do evento. “Aproveitem esses dias. Eu acho que esse é o desejo mais profundo que eu tenho no coração. O Sebrae escolheu a dedo, cada uma das pessoas que está aqui hoje para fazer as falas para vocês, cada um deles tem um toque de inspiração, um toque de provocação para você pensar: Por que eu não pensei nisso antes? Por que isso que ele está dizendo é tão distante? E se estivermos em um ambiente estruturado, equilibrado, você não tem produto bom daqui a 10 anos. É sobre isso que a gente tem que pensar. Desejo a vocês excelentes oportunidades de vida”.

O Inspira Ecoturismo segue até sexta-feira (22), com diversas palestras e salas temáticas voltados à troca de conhecimento e ao compartilhamento de boas práticas nas áreas de sustentabilidade, segurança, políticas públicas e oportunidades de negócio. Mais informações sobre o Inspira Ecoturismo podem ser obtidas no inspira.ms.sebrae.com.br ou por meio da Central de Relacionamento do Sebrae/MS, no número 0800 570 08.

Por Polyana Vera e Djeneffer Cordoba

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