Taxista é preso com 38 quilos de cocaína pura escondidos em Jeep Compass em Dourados

O taxista Éder Westphal, de 43 anos, morador de Ponta Porã, foi preso nessa quarta-feira (20) transportando 38 quilos de cocaína pura escondidos em um Jeep Compass durante fiscalização da PRF (Polícia Rodoviária Federal) em Dourados, município localizado a 251 quilômetros de Campo Grande.

Segundo a polícia, a droga estava escondida em um compartimento oculto na estrutura do veículo. A descoberta ocorreu após os agentes identificarem contradições nas informações apresentadas pelo motorista sobre o trajeto percorrido até Dourados. A operação contou com apoio de um cão farejador do canil do 3º Batalhão da Polícia Militar.

Durante a vistoria detalhada, os policiais perceberam sinais de modificações no Jeep Compass e localizaram os tabletes de cocaína escondidos no compartimento adaptado. Conforme avaliação preliminar da equipe, o entorpecente apresentava alto grau de pureza.

À polícia, o taxista afirmou que recebeu o veículo já carregado em Ponta Porã e que faria a entrega da carga em Dourados.

Após a apreensão, a ocorrência foi encaminhada para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) de Dourados, onde a droga passou por pesagem oficial. O motorista permaneceu preso em flagrante por tráfico de drogas, enquanto a cocaína ficou sob custódia para perícia e registro da ocorrência.

De acordo com dados da EUDA (European Union Drugs Agency), o valor da cocaína varia conforme o grau de pureza, a logística utilizada e o país de destino. Em mercados europeus, o quilo da droga pode alcançar entre US$ 30 mil e US$ 40 mil no atacado.

Com base nessa estimativa, a carga de 38 quilos apreendida em Dourados pode ultrapassar US$ 1 milhão no mercado ilegal internacional, o equivalente a aproximadamente R$ 8 milhões na cotação atual. O cálculo considera médias do mercado ilícito europeu e não inclui custos de distribuição ao longo da cadeia do tráfico.

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