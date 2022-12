Motorista abandona veículo em rodovia com mais de uma tonelada de maconha

Um homem foi preso na manhã de hoje (30), com mais de uma tonelada de maconha, em um veículo na MS-295, em Tacuru, a 420 quilômetros de Campo Grande. O condutor conseguiu fugir dos policiais e até o momento segue foragido.

Segundo a ocorrência, o flagrante aconteceu durante um bloqueio policial, quando os agentes do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) avistaram um veículo, de modelo Toro/ FIAT. Ao avistar os policiais, o condutor realizou uma manobra brusca e seguiu em alta velocidade pela rodovia. Durante a perseguição, o motorista abandonou o automóvel e conseguiu fugir dos policiais em meio a uma mata, às margens da rodovia.

Em vistoria ao veículo, os policiais do DOF conseguiram encontrar mais de uma tonelada de maconha na parte interna da carroceria. O material apreendido foi avaliado em R$ 2,1 milhões.

Os entorpecentes e o veículo foram encaminhados a Delegacia da Polícia Civil de Tacuru.

Diligências foram feitas, mas nenhum suspeito foi localizado. Na parte interna e na carroceria da camioneta foram localizados diversos tabletes de maconha, que após a pesagem totalizaram mais de mil quilos do entorpecente.

O material apreendido, avaliado em aproximadamente R$ 2,1 milhões, foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Tacuru.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.