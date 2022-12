Cinco são presos ao tentar abrir conta com documentos falsos

Uma quadrilha foi presa nesta terça-feira (29) ao tentarem aplicar golpe em uma agência bancária na cidade de Dourados, a 238 quilômetros de Campo Grande. A prisão foi realizada após o SIG (Setor de Investigações Gerais) receber denúncias.

De acordo com informações do site Dourados News, a quadrilha tentava criar uma conta bancária utilizando documentos falsos e pediam solicitação de liberação de crédito. Um homem identificado apenas como Reginaldo, de 49 anos, foi flagrado dentro da agência se passando por Daniel Marcelo Vanzuita.

A solicitação de abertura de conta havia sido cadastrada no dia 24 de novembro e ontem o golpista buscava a liberação de um cartão de crédito, além de pedido de liberação de empréstimos. Enquanto Reginaldo atuava em uma das frentes da quadrilha, outras quatro pessoas, entre homens e mulheres, aguardavam do lado de fora do banco, segundo relato policial.

O flagrante

No momento que Reginaldo estava sendo abordado, uma mulher correu para visualizar o que estava acontecendo dentro do banco e saiu em direção a um carro modelo Ford Fusion onde estavam os demais envolvidos.

Ao ser indagada, a mulher disse estar procurando o banheiro do banco. Já outras duas integrantes da quadrilha informaram não conhecer Reginaldo e ao serem questionadas sobre os pertences de Reginaldo que estavam no carro, não souberam explicar.

As mulheres também não sabiam falar o que estavam fazendo próximo à agência, e nem por que estavam em Dourados, já que são moradores de Campo Grande. O grupo alegou novamente que não conhecia Reginaldo e que tinham apenas dado carona para o suspeito.

Sobre possível envolvimento das pessoas que estavam no carro, Reginaldo se limitou a afirmar que “cada um tem seu corre” e que teria recebido os documentos falsos do homem identificado como Eraldo.

Acusação

Os cinco supostos envolvidos foram presos acusados por furto qualificado com abuso de confiança, ou mediante fraude, ou escalada e destreza, na forma tentada, uso de documento falso e associação criminosa.

Com informações do site Dourados News.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia mais: