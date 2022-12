Orçamento do MS é aprovado em R$22 bilhões para 2023

Os deputados aprovaram os Projetos de Lei 243/2022 e 244/2022, que tratam, respectivamente, do Plano Plurianual (PPA) 2020-2023 e da Lei Orçamentária Anual (LOA) 2023 durante a sessão ordinária da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), desta quarta-feira (30).

O Governador eleito Eduardo Riedel (PSDB), iniciará seu mandato com previsão de orçamento de R$22 bilhões. A votação contou com 21 votos a favor e 1 contrário.

O Projeto de Lei 243/2022 aprova a terceira e última revisão do PPA, referente ao quadriênio de 2020 a 2023. Já o Projeto de Lei 244/2022 estima receitas e fixa despesas para o ano que vem. O valor previsto é de R$ 22,03 bilhões, alta de 19,24% em relação à previsão orçamentária deste ano, de R$ 18,47 bilhões.

