Comerciários da Capital reconduzem Carlos Santos à presidência do SECCG

Os trabalhadores do comércio de Campo Grande reconduziram Carlos Santos à presidência do Sindicato dos Empregados no Comércio de Campo Grande (SECCG). A eleição e posse consolidam a liderança do dirigente à frente da maior categoria profissional de Mato Grosso do Sul, que reúne mais de 40 mil comerciários na Capital.

A posse da nova diretoria ocorreu com a presença de autoridades do Ministério do Trabalho e Emprego, lideranças sindicais estaduais e representantes do setor patronal. O evento marcou o início de mais um mandato com foco na ampliação de conquistas trabalhistas, fortalecimento institucional e defesa da valorização profissional da categoria.

Durante sua gestão anterior, Carlos Santos conduziu um processo de reorganização administrativa do sindicato, modernização da estrutura interna e ampliação dos serviços oferecidos aos associados. Entre os destaques está a revitalização do Clube de Campo dos Comerciários, que passou por reformas estruturais e melhorias voltadas à segurança, lazer e integração familiar.

No campo das negociações coletivas, o SECCG manteve diálogo permanente com o setor empresarial, garantindo reajustes salariais acima do acumulado da inflação e preservação de cláusulas sociais consideradas fundamentais para a categoria. A diretoria reforça que continuará atuando com responsabilidade e firmeza nas próximas campanhas salariais.

Entre as pautas prioritárias do novo mandato está a mobilização nacional pelo fim da escala 6×1. Para o sindicato, a proposta representa avanço na qualidade de vida dos trabalhadores, permitindo mais tempo para convivência familiar, qualificação profissional e cuidados com a saúde.

Participaram da solenidade de posse o superintendente regional do Trabalho e Emprego, Alexandre Cantero; o presidente da CUT-MS, Vilson Gimenes Gregório; o presidente da Fetracom-MS, Douglas Silgueiro; representantes da Fecomércio-MS, Fernando Camilo e Luiz Tadeu Gaedicke e outras lideranças sindicais.

A nova diretoria é composta por Carlos Santos, Valquiria de Carvalho Monteiro, Rubia Maria Nascimento Santana, Paulo Aparecido T. de Oliveira, Francisco Juarez Santana, Ronaldo Mendonça Barbosa, Ueslei Roberto Soares, Eliane de Oliveira Cordeiro, Mauro Cesar da Silva, Heber Lucio de Oliveira Garcia, Romão Lemes da Rocha, José Daniel França e Valdecir Pereira Paniago.

Ao agradecer a confiança da categoria, Carlos Santos destacou que o novo mandato será pautado pela continuidade do fortalecimento institucional do SECCG e pela defesa firme dos direitos dos comerciários de Campo Grande.

