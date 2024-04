Motorista abandona caminhão carregado com 300 kg de maconha

Na noite da última quarta-feira (17), a PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu cerca de 300 kg de maconha em Água Clara.

Os agentes estavam fiscalizando a BR-262 quando identificaram um caminhão acoplado a um semirreboque em alta velocidade na via.

Ao se aproximar dos policiais, o condutor do caminhão avançou em direção à vegetação e abandonou o veículo, evadindo-se do local a pé. Buscas foram feitas, mas sem sucesso.

O compartimento de carga do veículo foi aberto, onde foram encontrados vários tabletes de maconha. O caso foi encaminhado para a delegacia local.

