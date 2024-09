Deputados de MS discutirão concessão da Rota Celulose em reunião na próxima terça-feira

Na próxima terça-feira (10), os deputados de Mato Grosso do Sul se reunirão para debater o projeto de concessão da Rota Celulose, que abrange trechos das rodovias BR-262, BR-267, MS-338 e MS-395. A reunião acontecerá no Plenarinho Nelito Câmara, a partir das 14h, com a participação de representantes do Escritório de Parcerias Estratégicas de Mato Grosso do Sul, que irão apresentar e explicar os estudos técnicos relacionados ao projeto.

O projeto de concessão foi inicialmente apresentado pelo governador Eduardo Riedel (PSDB) à B3, Bolsa de Valores Brasileira, localizada em São Paulo, no dia 30 de agosto. Segundo o governador, a proposta despertou interesse de grandes investidores, como Itaú, XP, e concessionárias como a CCR MSVia e a Ecovias. “O projeto foi muito elogiado [pelos representantes dessas empresas] e pelo mercado de forma geral”, comentou Riedel na última sexta-feira (6).

O leilão do pacote de concessão está previsto para o dia 12 de dezembro deste ano. A expectativa é que o edital seja lançado em até 60 dias após o encerramento da consulta pública, com abertura para empresas interessadas no leilão.

Agenda da semana na Assembleia Legislativa

Além da reunião sobre a Rota Celulose, a agenda da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul incluirá outras atividades importantes. Na quarta-feira (11), às 8h, será realizada a reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, onde serão analisados Projetos de Lei sobre a criação de um programa de regularização de débitos de veículos, doação de terrenos do Estado para Municípios, e o déficit na previdência estadual, entre outros temas.

As sessões ordinárias ocorrerão na terça, quarta e quinta-feira (12), todas abertas ao público e disponíveis para acompanhamento via redes sociais, YouTube, rádio ou televisão.

No domingo (15), a Assembleia será uma das instituições a promover a caminhada “Passos pela Vida”, evento que visa incentivar a doação de órgãos e córneas. A caminhada, que integra as atividades do Setembro Verde e da Semana Estadual de Doação de Órgãos e Tecidos, terá início às 8h no Parque dos Poderes.

