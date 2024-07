Motocilista cai de moto e bate cabeça no meio-fio em avenida da Capital

Na tarde deste sábado (13), um motociclista foi socorrido em estado grave após cair da sua moto e bater a cabeça no meio-fio. O caso ocorreu na Av. Fábio Zahran, na Vila Progresso.

Segundo informações do BPTran (Batalhão de Trânsito da Polícia Militar), a vítima estava com o capacete, entretanto, a colisão causou sangramento nos membros inferiores.

O rapaz foi levado em estado grave pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) para a Santa Casa. Segundo a polícia, a moto foi removida por restrição administrativa.

