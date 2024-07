17° do Brasileirão começa neste sábado

Começa neste sábado (13) a 17ºrodada do Campeonato Brasileiro Série A, que acontecerá em três dias diferentes, mas com intervalo no meio. Tendo ínicio com Bahia e Cuiabá abrindo o dia, às 15h, na Arena Fonte Nova, em Salvador. No mesmo horário, o cruzeiro recebe o bragantino no estádio Raimundo Sampaio, em Belo Horizonte.

Na terça-feira, o duelo da 19h é entre Juventude e Atlético Mineiro. Em seguida, às 21h, o Corinthians tem confronto marcado com o Criciúma. Na quarta-feira, os jogos começam às 19h, com Atlético Goianiense e Vasco e, logo, São Paulo e Grêmio se encaram às 20h. As duas partidas das 21h30 encerram a rodada. Botafogo e Palmeiras brigam pelo pódio e o Fortaleza enfrenta o Vitória.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia Mais