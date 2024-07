Ex-policial militar é preso com grande quantidade de drogas e munição em Campo Grande

Na tarde de sexta-feira (12), a equipe da Denar (Delegacia Especializada de Repressão a Narcóticos) prendeu em flagrante um ex-policial militar em uma oficina mecânica de Campo Grande. Ele foi encontrado com aproximadamente 346 quilos de maconha, 650 comprimidos de ecstasy e diversas munições.

De acordo com informações da Polícia Civil, a operação iniciou após uma denúncia indicar que uma Toyota SW4 prata estaria transportando drogas. O veículo foi localizado na mencionada oficina mecânica, que também operava como lava-jato. Durante a inspeção, foram descobertos nove fardos de maconha dentro do veículo.

Testemunhas relataram que o proprietário estava descansando em um dos quartos do local. Ele foi preso em flagrante e admitiu ter sido afastado da corporação por seu envolvimento em um caso de sequestro.

Além das drogas encontradas no veículo, o ex-policial informou, sem apresentar documentação, que possuía licença CAC (Colecionador Atirador Caçador) para posse de armas. Durante a busca, foram encontrados 650 comprimidos de ecstasy, 30 munições de fuzil calibre 762, além de porções de maconha, crack e dois tabletes de substância similar à cocaína no guarda-roupa do suspeito.

