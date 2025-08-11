Projeto Inverno Acolhedor realiza mais de mil atendimentos a pessoas em situação de rua na Capital

No primeiro fim de semana da sétima etapa da ação, 171 pessoas foram acolhidas no Parque Ayrton Senna; atendimento pode se estender até quarta-feira

O projeto Inverno Acolhedor, que oferece suporte a pessoas em situação de rua durante o período de baixas temperaturas em Campo Grande, já contabiliza 1.076 atendimentos desde seu lançamento, em maio. Somente no primeiro fim de semana da sétima etapa, iniciada na sexta-feira (8), foram registrados 171 acolhimentos no Parque Ayrton Senna, local onde a ação ocorre.

Os atendimentos incluem pessoas que procuram o espaço por vontade própria e outras encaminhadas pelo Centro POP, que disponibiliza transporte gratuito para o local. A estrutura permanece aberta nesta segunda-feira (11), a partir das 18 horas, e poderá funcionar também na terça, dependendo das condições climáticas.

No sábado (9), considerado o dia mais frio do fim de semana, o número de acolhimentos chegou a 70, em uma noite em que a temperatura mínima registrada na cidade foi de 6,8ºC.

Durante o fim de semana, o Centro POP também permaneceu aberto, oferecendo refeições e serviços socioassistenciais para a população em situação de rua, reforçando a rede de apoio no período de inverno. Ao todo, foram distribuídas 343 refeições entre café da manhã, almoço e lanche da tarde. O jantar é servido no ponto de acolhimento.

Além dos atendimentos, equipes realizam mapeamento de locais com maior concentração de pessoas em situação de rua e distribuem cobertores. A ação respeita o direito garantido pela Constituição Federal de recusa dos serviços oferecidos.

A população pode colaborar denunciando pontos de aglomeração pelo telefone 156 ou pelos números (67) 99660-6539 e 99660-1469, para que as equipes possam direcionar o atendimento de forma mais eficaz.

O funcionamento do ponto de apoio está condicionado a alertas da Defesa Civil Municipal que indicam temperaturas iguais ou inferiores a 12ºC, conforme protocolo estabelecido para acionar o projeto.

