Acidentes deixam motociclistas feridos em Campo Grande; um teve perna amputada na BR-163

Um grave acidente registrado na noite de ontem (12) no bairro Jardim Tijuca, em Campo Grande, deixou um motociclista de 45 anos gravemente ferido. A colisão lateral, que envolveu uma motocicleta e um veículo de passeio, resultou na perda de uma das pernas da vítima. O motorista do carro fugiu do local sem prestar socorro.

De acordo com o boletim de ocorrência, as vias do cruzamento onde aconteceu o acidente não foram informadas. O carro foi localizado a 700 metros do local do impacto, mas o motorista permanece foragido. A Polícia Civil está investigando o caso e realizou uma perícia no local antes de remover o veículo para o pátio do Detran (Departamento Estadual de Trânsito).

A vítima foi socorrida inicialmente pelo Corpo de Bombeiros e, em seguida, encaminhada à Santa Casa, onde recebeu atendimento médico. O estado atual de saúde do homem não foi divulgado pelas autoridades.

No mesmo domingo, outro acidente envolvendo uma motocicleta foi registrado em Campo Grande. Uma jovem motociclista de 21 anos teve uma das pernas arrancadas após colidir com uma carreta na BR-163. Equipes de socorro da concessionária CCR MS Via, responsável pela administração da rodovia, realizaram o resgate da vítima, que também foi encaminhada à Santa Casa. Detalhes sobre o estado de saúde da jovem ainda não foram divulgados.

A Polícia Civil segue apurando os dois casos para determinar as circunstâncias dos acidentes e responsabilizar os envolvidos.

