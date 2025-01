Motociclista perde perna em colisão frontal com carreta na BR-163, em Campo Grande

Na manhã deste domingo (12), uma motociclista de 21 anos ficou gravemente ferida na BR-163, em Campo Grande, após colidir frontalmente com uma carreta. Durante a colisão, a jovem teve a perna arrancada.

De acordo com o boletim de ocorrência, o condutor da carreta relatou que estava trafegando pela rodovia, entre Anhanduí e Campo Grande, quando a vítima, repentinamente, desviou a motocicleta para a pista contrária, provocando o acidente.

O motorista se assustou e tentou desviar, mas, devido à rapidez do ocorrido, não conseguiu evitar a colisão. Após o impacto, ele parou e prestou socorro à jovem, que, apesar de pedir desculpas, reclamava de muita dor.

Com a gravidade da colisão, a vítima teve a perna decepada no local. A equipe de socorro da CCR MS Via, concessionária responsável pela rodovia, resgatou a motociclista e a encaminhou para a Santa Casa. O estado de saúde da mulher não foi divulgado.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol como sinistro de trânsito causado pela própria vítima.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram