Segunda fase da Copa São Paulo de Juniores segue com grandes clássicos nesta segunda-feira

A Copa São Paulo de Juniores dá continuidade à sua segunda fase nesta segunda-feira (13), com um dia repleto de jogos que prometem muita emoção. Entre os destaques estão grandes equipes do futebol brasileiro, como Corinthians, Vasco, Palmeiras e Flamengo.

A rodada começa cedo, às 10h (horário de MS), com o Grêmio enfrentando o Marcílio Dias (SC), em partida transmitida pelo Sportv. No mesmo horário, Sport e Oeste-SP, além de Goiás contra Vitória da Conquista (BA), jogam com transmissões pelo YouTube Paulistão.

No período da tarde, às 14h, o Vasco enfrenta o Juventus-SP, com transmissão pela Cazé TV, enquanto América-MG e Fortaleza medem forças no Sportv. Mais tarde, às 16h30, o Corinthians encara o Falcon-SE, também pela Cazé TV.

O Palmeiras entra em campo às 18h30 contra o Referência (SP), jogo que será transmitido pelo Sportv. No mesmo horário, o Novorizontino enfrenta o Athletico-PR, com transmissão pela Cazé TV. A rodada se encerra com o confronto entre Bragantino e Flamengo, às 20h45, também no Sportv.

Nesta etapa da competição, caso haja empate no tempo regulamentar, os classificados serão definidos nas cobranças de pênaltis, o que aumenta ainda mais a tensão das partidas.

A Copa São Paulo de Juniores, que está em sua 55ª edição, começou com 128 equipes divididas em 32 grupos. Representando Mato Grosso do Sul, Dourados e Operário de Caarapó não conseguiram avançar para a segunda fase. A grande final do torneio está marcada para o dia 25 de janeiro.

Agenda dos jogos desta segunda-feira (13):

10h: Grêmio x Marcílio Dias-SC (Sportv)

10h: Sport x Oeste-SP (YouTube Paulistão)

10h: Goiás x Vitória da Conquista-BA (YouTube Paulistão)

14h: América-MG x Fortaleza (Sportv)

14h: Juventus-SP x Vasco (Cazé TV)

16h30: Falcon-SE x Corinthians (Cazé TV)

18h30: Palmeiras x Referência-SP (Sportv)

18h30: Novorizontino x Athletico-PR (Cazé TV)

20h45: Bragantino x Flamengo (Sportv)

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram