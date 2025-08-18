Motociclista é socorrido após acidente na Av. Júlio de Castilho

Na Madrugada desta segunda-feira (18) um motociclista, que não teve suas informações divulgadas, precisou ser socorrido após se envolver em acidente. O caso aconteceu na Avenida Júlio de Castilho, no Residencial Sagarana, localizada na região oeste de Campo Grande.
A ocorrência foi em frente ao Terminal Júlio de Castilho. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e o Corpo de Bombeiros Militar foram acionados e a vítima foi encaminhada consciente para uma unidade de saúde.
Até o momento não se sabe o motivo e a causa do acidente.
