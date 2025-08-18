Funsat abre semana com mais de 2 mil vagas de emprego em Campo Grande

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) inicia esta segunda-feira (18) oferecendo 2.078 vagas de emprego distribuídas em 147 funções diferentes em Campo Grande. As oportunidades abrangem desde cargos que exigem ensino fundamental até funções que pedem maior qualificação e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem aviso prévio.

Entre os postos com maior número de contratações estão operador de caixa, com 235 vagas; auxiliar de logística, com 115; e auxiliar de operação, com 105. Também há demanda em setores como açougues, serviços de limpeza, produção e telemarketing.

Segundo a Funsat, 1.272 oportunidades não exigem experiência prévia, abrindo espaço para quem busca a primeira colocação no mercado de trabalho. Além disso, há 13 vagas voltadas para Pessoas com Deficiência (PcD) e 37 temporárias, em funções como auxiliar de logística e ajudante de churrasqueiro.

Para participar dos processos seletivos, os interessados devem comparecer à agência da Funsat, localizada na Rua 14 de Julho, nº 992, Vila Glória, das 7h às 17h. É necessário levar documentos pessoais com foto e Carteira de Trabalho. Para quem já possui cadastro, é preciso atualizá-lo antes de se candidatar às vagas.

A fundação também orienta o uso do aplicativo Sine Fácil, que permite consultar vagas de emprego e acompanhar contratos de trabalho em tempo real, de forma prática e sem burocracia.

