As casas de apostas podem levar à popularização dos esportes tradicionais do Brasil?

O futebol segue como o esporte mais popular tanto no Brasil, como em grande parte do mundo. Mesmo países como os Estados Unidos, onde outras categorias estão no topo, já estão se rendendo ao “soccer”. Entretanto, não é só no futebol que o Brasil brilha. Entre as várias competições disputadas no país, algumas se destacam justamente por serem de categorias que se originaram aqui.

Além disso, vários esportes menos conhecidos mundialmente foram praticamente "apropriados" pelos brasileiros. Mas será que as casas de apostas, seja um site de apostas em reais ou um site internacional de apostas, como uma casa de aposta em euro ou outras moedas, podem impulsionar a popularidade desses esportes? Há algo especialmente do Brasil sendo beneficiado? Como isso funciona em cada modalidade?

BJJ: Jiu-jitsu brasileiro

Dentre os esportes criados no país, é inegável que o jiu-jitsu brasileiro é o mais popular mundialmente. Praticado por milhões de pessoas, a arte-marcial tem ligação com sua versão japonesa. Todavia, se diferencia o suficiente para ser uma modalidade própria.

Acerca de sua origem, o jiu-jitsu brasileiro começou a ser moldado pelos patriarcas da família Gracie: Hélio e Carlos. Juntos, os irmãos levaram o estilo marcial para um outro nível, usando técnicas do judô e do jiu-jitsu japonês para criar algo único.

Atualmente, o jiu-jitsu brasileiro possui vários torneios próprios disputados no Brasil, organizados por diferentes entidades. Vários desses eventos são cobertos pelas plataformas de apostas, inclusive com transmissão ao vivo.

Com isso, não só os entusiastas da categoria entram em contato com o esporte, mas até quem é fã de outros esportes. Normalmente, o jiu-jitsu brasileiro é colocado na categoria de apostas em “Artes Marciais”, vale salientar.

Tendo em vista essa disponibilidade para usuários de outros países, os campeonatos disputados por aqui estão ganhando mais visibilidade. Somado a isso, novas tecnologias facilitaram a cobertura dos eventos. Mesmo com poucas câmeras, os organizadores já conseguem transmitir qualquer embate para qualquer lugar do planeta.

Futevôlei

Vôlei e futebol parecem esportes bem distintos. Com exceção do uso de uma bola, muitos diriam que as categorias não possuem similaridades. Todavia, o futevôlei conseguiu usar o que há de mais divertido em ambos e criou uma modalidade que parece feita para os brasileiros.

Nesse sentido, em praticamente qualquer praia do país com um bom fluxo de pessoas é possível avistar alguém praticando futevôlei. Simples e dinâmico, esse é um esporte que cativa até quem não é praticante de exercícios físicos. Todavia, para se popularizar, é preciso ir além da prática amadora.

Também, é necessário um cenário esportivo profissional bem estabelecido. Desde 2010, há um esforço nesse sentido, com a organização de um campeonato mundial e de outras competições. Ainda assim, não há tanta visibilidade, inclusive nas casas de apostas.

Observando outras categorias, a cobertura nesse tipo de serviço pode ajudar na popularização do esporte. Hoje em dia, os mercados são bem esporádicos, já que há menos eventos sendo disputados. Assim, para uma cobertura mais ampla, é necessário que o esporte tenha uma temporada com mais campeonatos e torneios.

Futebol de praia (ou de areia)

Dentre os citados, o futebol de praia, ou de areia, é um dos mais recentes. Apesar de ser disputado há décadas por amadores, sua versão oficial surgiu em 1992. Nesse ano, o primeiro torneio profissional foi disputado, com seleções do Brasil, Estados Unidos, Itália e Argentina.

Rapidamente, sua popularidade se expandiu e muitos outros países abraçaram a categoria, sendo o Brasil, “país do futebol”, um dos expoentes para isso. No final da década de 90, até mesmo uma liga europeia de futebol de praia foi criada, mostrando que o esporte furou a bolha brasileira.

Hoje em dia, o futebol de praia faz parte dos esportes organizados pela FIFA. Inclusive, tal como o futebol clássico, possui uma Copa do Mundo. A diferença é que esta é organizada de dois em dois anos.

Sobre como as casas de apostas podem popularizar o futebol de praia, basta pensar que grande parte dos usuários apostam no futebol tradicional. Desse modo, quando a temporada se encerra, ou está menos empolgante, é comum que busquem alternativas. O futebol de areia pode entrar justamente aqui.

Futsal ou futebol de salão

O futsal é outra derivação do futebol que também ganhou forma no Brasil. Há campeonatos nacionais com diferentes divisões, além de torneios estaduais. Dessa forma, dentre os esportes tradicionais do Brasil com maior cobertura em sites de apostas, o destaque vai para o futsal. É possível encontrar mercados para partidas não só do Brasil, mas também de vários países europeus.

Tendo temporadas mais “recheadas” de torneios, a categoria até disputa espaço com modalidades como tênis e beisebol. Além disso, vale mencionar como as equipes e jogadores brasileiros, assim como a Seleção Brasileira, simplesmente dominam o esporte, largando na frente em termos de títulos e trazendo o país como referência na modalidade.

Ser popular no Brasil já é um passo bastante avançado

Se o Brasil é um dos países com maior quantidade de habitantes do planeta, a conquista de popularidade de um esporte por aqui já significa muito. Em outras palavras, quando as plataformas de apostas investem em uma modalidade popular no país, tendem automaticamente a receber um público bastante amplo, e então, o ciclo se retroalimenta e populariza ainda mais a modalidade.

