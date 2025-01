Homem é encontrado morto em matagal de Bela Vista

O corpo de Willians Campelo, de 41 anos, foi encontrado em estado de decomposição na tarde dessa segunda-feira (6) em um matagal utilizado como ponto de descarte de lixo, em Bela Vista, cidade localizada a cerca de 324 quilômetros de Campo Grande.

Uma testemunha foi responsável por localizar o corpo e acionar a Polícia Militar. Ao chegar ao local, os militares confirmaram o óbito e solicitaram a presença da Polícia Civil e de peritos para dar início aos trabalhos investigativos. Até o momento, não há informações sobre a causa da morte de Willians.

De acordo com publicação do site Jardim MS News, a vítima era usuária de drogas e costumava frequentar a região onde foi encontrada. As circunstâncias do caso estão sendo apuradas pelas autoridades competentes, e a área foi isolada para a realização da perícia.

A investigação continua para determinar o que levou à morte de Willians e se houve ação criminosa envolvida. A polícia pede a colaboração de moradores da região, para que possam colaborar com denúncias que ajudem a elucidar o caso.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais