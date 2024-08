Motociclista tem perna amputada após esmagamento por caminhão em Campo Grande

O homem que teve a perna esmagada em um acidente envolvendo um caminhão, o acidente aconteceu na última quarta-feira (31), no bairro Jardim Noroeste, o homem teve que amputar uma das pernas em cirurgia na Santa Casa.

Informações preliminares são de que o homem precisou amputar a perna na altura do quadril, está entubado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva)o estado de saúde é grave. Ele passou por cirurgia na noite de ontem (31).

O acidente

O acidente aconteceu na Av. Ministro João Arinos cruzamento com a Rua Vaz de Caminha, local onde a vítima foi atingida pelo caminhão.

O caminhão estava fazendo uma conversão para entrar na Rua Vaz de Caminha, ao tentar desviar de um caminhão, que estava estacionado, acabou acertando motociclista.

Ao frear o caminhão, o veículo acabou parando com as rodas em cima da perna do motociclista, o motorista teve que dar ré para sair de cima da vítima. Com a grave situação do acidente, a vítima teve a perna esmagada e fraturas expostas.

