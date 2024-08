Motorista de ônibus é atacado com pedradas em terminal, após homem se recusar a pagar passagem

Um homem, identificado como Evandro Pereira de Araújo, de 32 anos, foi preso em flagrante na noite dessa quarta-feira (31), após agredir violentamente um motorista de ônibus, de 42 anos, dentro do Terminal Júlio de Castilho, na região do Jardim Panamá, em Campo Grande. A confusão aconteceu após uma chamada para ele pagar o valor da passagem para entrar no local.

A prisão do suspeito aconteceu após o indivíduo ser contido por algumas pessoas e a Guarda Civil Metropolitana ser acionada para encaminhar o autor para a delegacia de plantão.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a confusão aconteceu após o suspeito entrar sem pagar no terminal, quando teve a atenção chamada pelo motorista, que também atua como fiscal. Percebendo que o suspeito estava desorientado, a vítima levou Evandro até a entrada para que fosse feito o pagamento da passagem.

Na entrada do terminal, um segundo passageiro pagou a passagem do suspeito, que minutos depois, apareceu atrás do motorista e com uma pedra na mão, atingindo a parte esquerda da cabeça e as costas da vítima.

Uma testemunha ajudou a conter o indivíduo até que a guarda civil chegasse ao local. Enquanto era detido, o suspeito ainda proferiu ameaças ao motorista dizendo que iria voltar para matá-lo.

O caso foi registrado como homicídio qualificado na forma tentada.