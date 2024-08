Homem morre horas depois de passar mal com pizza e vinho no Coophasul

Na última quarta-feira (31), um homem identificado como Irmo Dias Ferreira Junior, de 41 anos, morreu após ingerir uma comer pizza e tomar um vinho com o amigo, em sua residência localizada no bairro Coophasul.

De acordo com informações do registro policial, a vítima teria saído com o amigo para comer pizza e tomar vinho. Ao retornar para casa, Irmo foi se deitar até uma amiga, que deixaria um cachorro na sua casa, chegar para alimentar o animal.

Testemunhas relatam que ele chegou a se levantar, mas voltou para o quarto e ligou o rádio. Enquanto isso, os amigos de Irmo ficaram na varanda, conversando até tarde.

Após a mulher ir embora, o homem pediu para que a Irmo desligasse o som. Como a vítima não respondeu, entrou no quarto e percebeu que Irmo estava sem sinal de vida. O amigo da vítima ligou para a mulher pedindo voltasse, para ajudá-lo com o socorro.

A Polícia Militar foi acionada, junto com o Corpo de Bombeiros no local, mas os agentes puderam apenas constatar o óbito da vítima. Equipes da Polícia Civil e da Perícia Técnica foi acionada. O caso foi registrado como morte a esclarecer na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

