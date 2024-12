Motociclista sem CNH é preso após atropelar guarda municipal e fugir sem prestar socorro em Campo Grande

Na noite de ontem (7), uma guarda civil metropolitana foi atropleada por um motociclista, identificado como Michel Gabriel da Silva, de 21 anos, que fugiu sem prestar socorro. O acidente aconteceu no Bairro Jardim das Macaúbas em Campo Grande.

Segundo informações, a equipe da GCM (Guarda Civil Metropolitana) fazia rondas pela região quando viram o motociclista empinando a moto. Os guardas foram até ele para fazer a abordagem, mas o rapaz começou a iniciar uma fuga junto com outros colegas que também estavam no local fazendo manobras perigosas.

Durante a perseguição, Michel perdeu o controle da direção e caiu no chão, mas ele conseguiu se levantar e continuou com a fuga. Neste momento, o rapaz acabou atropelando a mulher que estava com a equipe de guardas.

Após continuarem com a perseguição, os outros integrantes da GCM conseguiram capturar e prender o rapaz que não tinha CNH (Carteira Nacional de Habilitação). Ele foi levado para atendimento médico no CRS (Centro Regional de Saúde ) Aero Rancho e após receber alta foi encaminhado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

A motocicleta que ficou danificada e também não tinha placas, foi apreendida e encaminhada para o Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito).

Já a guarda municipal foi levada para atendimento médico com dores no corpo.

