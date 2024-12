Com horário estendido, comerciantes estão ansiosos em relação as vendas de fim de ano

Decisão dos sindicatos e Fecomércio, apontam abertura e mantimento das lojas até 22h

Com a aproximação do fim de ano, o SindivarejoCG (Sindicato do Comércio Varejista de Campo Grande), com a parceria da Fecomércio MS, junto ao Sindicato dos Empregados no Comércio, decidiu estender os horários de funcionamento das lojas, visando facilitar as compras de última hora. A partir desta segunda-feira (9), os estabelecimentos funcionarão até as 22h, uma ação que pretende atender ao aumento da demanda por presentes, itens de decoração e produtos tradicionais da época.

A proposta dos sindicatos e federação, tem como objetivo atender os clientes que não conseguem realizar suas compras durante o horário comercial regular. Uma pesquisa do jornal O Estado realizada no centro de Campo Grande apontou que com essa medida, as lojas esperam um aumento nas vendas, uma vez que muitos consumidores aproveitam o fim de tarde e início da noite para fazer compras com mais tranquilidade.

Movimentação no comércio

O gerente da loja Anita Shoes, Ananias explicou que a escolha de ampliar o horário de funcionamento do comércio foi uma decisão acertada dos sindicatos e que isso pode resultar em um aumento nas vendas, casos vários estabelecimentos e segmentos do varejo participem dessa mudança. “Se todos aderirem ao bom senso, isso vai trazer resultados positivos. Haverá mais fluxo de pessoas, mais lugares para visitar, e isso pode impulsionar as vendas. Tomara que também aconteçam eventos durante esse período no centro, como as tradicionais ações de Natal que costumam atrair muitos clientes”.

Chegar a um consenso sobre a possibilidade de manter a loja aberta até mais tarde não foi uma tarefa simples. Para isso, o gerente entrou em contato com outros estabelecimentos para avaliar se eles também adotariam essa decisão. “Antes de decidir abrir até mais tarde, conversei com parceiros de outras lojas da região, como a Passa Leste e a Estúdio Z. Como eles, que são do mesmo ramo, também vão seguir esse horário, achamos importante manter o ritmo para gerar uma força conjunta. Quando várias lojas importantes estão abertas até mais tarde, todos se beneficiam, pois um cliente pode passar por uma loja e entrar em outra, criando um movimento contínuo no centro”.

Em relação as vendas, Ananias afirma que por novembro ter movimentado bastante clientes para o centro da cidade, a esperança é de um aumento significativo para o Natal. “A expectativa para as vendas neste final de ano é otimista. No mês passado, as vendas foram muito boas, superando o ano anterior. Agora, nossa expectativa é continuar nesse ritmo e, com a ampliação do horário de funcionamento, alcançar resultados ainda melhores. Para isso, contamos com uma boa divulgação e alinhamento entre todas as lojas. Se todos seguirem o mesmo horário, o impacto será muito maior”.

Para o vendedor de aparelhos eletrônicos, Júnior Vieira o ano de 2024 foi complicado para os comerciantes devido as políticas macroeconômicas nacionais. “Eu acho que essa decisão é boa para o crescimento do comércio, especialmente porque esse ano foi difícil devido à crise econômica e a inflação. Então, essa medida pode contribuir tanto para o comerciante quanto aos clientes”. Júnior destaca que, apesar dos custos adicionais para manter a loja aberta por mais tempo, há a possibilidade de compensação, já que com a chegada do 13º salário e as festas próximas, as pessoas estarão propensas a adquirir presentes e outras compras.

Análise da Fecomércio

De acordo com o gerente de relações sindicais da Fecomércio MS, Fernando Camilo as decisões entre o sindicato e a Federação foi solucionada em uma conversa construtiva pensando no melhor para a economia de Campo Grande e para os comerciantes. “A negociação com o sindicato dos empregados de Campo Grande, os empregados do Comércio, sempre foi cordial e boa parada para as duas partes. E este ano não foi diferente”.

Horário de funcionamento do comércio

O horário especial de funcionamento do comércio foi definido com atenção às demandas tanto dos lojistas quanto dos trabalhadores. O acordo prevê:

De 09/12 a 23/12: Segunda a sábado, até as 22h.

Domingos, 15/12 e 22/12: Das 9h às 18h.

Dia 24/12: Até as 17h (até as 19h em shoppings e hipercenters).

Dia 31/12: Até as 16h (até as 18h em shoppings e hipercenters).

