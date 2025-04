Motociclista se recusa a parar em ronda e colide com viatura do Detran durante fuga, em Dourados

Durante fuga de abordagem realizada pela equipe do Detran (Departamento Estadual de Trânsito), um motociclista, identificado como Diosifer Longo, foi atingido pelo carro que o perseguia e preso. O caso aconteceu na tarde desta terça-feira (1), na Rua Itamarati, em dourados, cidade distante 230 km de Campo Grande.

Conforme informações do Boletim de Ocorrência, durante rondas de rotina na Avenida Presidente Vagas, os agentes do Detran abordaram Diosifer, em sua motocicleta. O motorista, contudo, se recusou e fugiu, em alta velocidade.

O Detran afirmou que o motorista teria freado bruscamente, resultando na colisão com a viatura que o perseguia. Devido o impacto, o homem foi arremessado ao chão. Já a motocicleta, foi arrastada por mais alguns metros.

As imagens gravadas pela câmera de um carro mostram o momento da colisão e os agentes descendo da viatura, em direção de Diosifer, que sofreu apenas escoriações leves

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado para os primeiros socorros. Após ser atendido, e liberado, o homem foi preso por desobediência, direção perigosa, não redução de velocidade em área escolar, transitar pela contramão, entre outras infrações.

