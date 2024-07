Motociclista que perdeu a perna em acidente na Gunter Hans morre na Santa Casa

O homem perdeu o controle da motocicleta e colidiu com uma mureta de concreto, de uma obra abandonada da prefeitura que foi instalada na avenida

Um homem de 49 anos que sofreu um acidente grave na Avenida Gunter Hans, morreu cinco depois do acidente.

O homem perdeu o controle da motocicleta e colidiu com uma mureta de concreto, de uma obra abandonada da prefeitura que foi instalada na avenida. Com o impacto do acidente, acabou perdendo parte da perna esquerda e teve várias fraturas pelo corpo.

Segundo a filha da vítima, a falta de sinalização na pista que indicasse obras na avenida, também contribuiu para a morte do pai.

O caso foi registrado como morte a esclarecer, na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

