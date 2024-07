Homem furta cervejas em mercado do bairro Santa Luzia em Campo Grande

Ao todo as compras roubadas pelo autor do crime dariam o total de R$410,01.

A Polícia Militar prendeu na tarde de ontem (26), Elizeu da Costa Barbosa, de 42 anos, responsável por furtar 138 latas de cerveja em um mercado localizado na rua São Nicolau, no Santa Luzia, em Campo Grande.

Ao todo as compras roubadas pelo autor do crime dariam o total de R$410,01. Segundo informações do boletim de ocorrência, o homem foi detido por funcionários do mercado no momento em que saia com as latas de cervejas roubadas.

Aos policiais, um dos funcionários relatou que essa é a segunda vez que Elizeu furta produtos do estabelecimento.

Junto as bebidas também tinha um produto de limpeza que foi subtraído. O rapaz foi autuado em flagrante e encaminhado a delegacia.

