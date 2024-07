Vídeo: motociclista cai e bate na lateral de caminhonete na Avenida Ernesto Geisel

Motociclista de 37 anos ficou ferido, na manhã desta quinta-feira (25), no bairro Taquarussu, em Campo Grande, após bater a moto que conduzia na lateral de uma caminhonete.

De acordo com imagem de câmera de segurança, o condutor do veículo seguia pela Rua da Consolação e, ao passar pelo cruzamento com a Avenida Ernesto Geisel, é atingido em cheio pelo motociclista que seguia na via no sentido bairro.

Antes da colisão, a vítima chegou a cair no chão, bate no automóvel e acaba sendo atropelado pela roda traseira.

Com o impacto, o homem sofreu fratura no tórax, corte na língua, além de escoriações pelo corpo. Ele foi socorrido por equipes do Corpo de Bombeiros através da URSA (Unidade de Resgate de Suporte Avançado).

No vídeo não fica claro qual dos dois envolvidos avançou o semáforo vermelho. A vítima foi encaminhada para a Santa Casa. O motorista da caminhonete não sofreu ferimentos.

Confira o vídeo do acidente abaixo:

