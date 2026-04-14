Motociclista que atropelou crianças na calçada é preso escondido em casa, em Ribas

O motociclista que invadiu a calçada e atropelou crianças na tarde do último domingo (14), foi preso. Ele foi identificado como Luiz Fernando de Assis Costa, de 27 anos, o “DIB”, e encontrado escondido em uma casa na cidade de Ribas do Rio Pardo. Ele havia saído da prisão há uma semana.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o acidente ocorreu na Rua Fausta de Oliveira Rodrigues, no Bairro São Joaquim. Luiz Fernando pilotava uma Honda CG 160 Titan azul em alta velocidade. Ao chegar em um cruzamento onde a conversão era obrigatória, ele seguiu reto e invadiu a calçada, atingindo as crianças que brincavam no local.

As vítimas foram um menino, de 2 anos, que sofreu um corte na cabeça e escoriações, o outro de 9 anos, que apresentava dores na perna e diversos ferimentos. Ambos foram socorridas pela mãe e levadas ao hospital municipal.

Testemunhas relataram que Luiz Fernando estava acompanhado de uma mulher na garupa. Com o impacto, os dois caíram no chão, mas se recuperaram rapidamente e fugiram na mesma moto, sem prestar qualquer auxílio às vítimas.

A placa do veículo foi anotada pelos moradores, o que permitiu à polícia identificar o proprietário e, posteriormente, chegar ao paradeiro do condutor. Denúncias indicaram que o autor estava escondido em uma residência na Avenida Distrito Federal, no Bairro Jardim dos Estados.

Diante das informações, equipes da delegacia da cidade foram até a residência e localizaram o suspeito. Segundo relatos da mãe de uma das vítimas à polícia, Luiz Fernando apresentava sinais de embriaguez no momento do acidente.

Luiz Fernando foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Ribas do Rio Pardo para os procedimentos de praxe e permanece à disposição da Justiça.