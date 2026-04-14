Casal morre afogado no Rio Paraná; jovem era natural de Cassilândia

Uma jovem de Mato Grosso do Sul e o namorado morreram afogados no Rio Paraná, no município de Rubinéia (SP), na tarde de domingo (12). As vítimas foram identificadas como Polyana Daiara Carvalho, de 30 anos, natural de Cassilândia, e Alan Roberto Carmelito, de 24 anos, morador de Santa Clara d’Oeste.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada por volta das 15h, após testemunhas relatarem que duas pessoas haviam se afogado na região conhecida como Porto de Areia, às margens do Rio Paraná.

As equipes iniciaram as buscas e localizaram os corpos submersos entre quatro e cinco metros de profundidade, a aproximadamente 100 metros da margem do rio.

Segundo informações apuradas no local, o jovem teria tentado salvar a namorada ao perceber que ela estava se afogando, mas acabou também sendo arrastado e não conseguiu retornar à superfície.

A Polícia Militar foi acionada e prestou apoio durante a ocorrência. As circunstâncias do afogamento ainda serão apuradas pelas autoridades.

O caso gerou comoção entre moradores das cidades de origem das vítimas.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais