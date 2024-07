Motociclista perde pé em acidente na MS-475

No domingo (14), um motociclista de 38 anos sofreu um grave acidente na MS-475, na cidade de Novo Horizonte do Sul, a aproximadamente 337 quilômetros de Campo Grande. O acidente resultou na amputação de seu pé e deixou o homem em estado grave.

De acordo com o registro policial, o motociclista seguia em direção a Novo Horizonte do Sul, próximo ao córrego Figueira, enquanto o motorista de um Volkswagen Gol, um idoso de 66 anos, trafegava no sentido contrário. A colisão entre os veículos ocorreu por razões que ainda serão investigadas pelas autoridades.

Ainda conforme informações fornecidas pela polícia, a moto ficou completamente destruída devido ao impacto. O condutor teve o pé amputado instantaneamente e foi rapidamente socorrido e levado ao hospital local. Devido à gravidade dos ferimentos, ele será transferido para uma unidade de saúde mais equipada. O motorista do Volkswagen Gol não sofreu ferimentos.

