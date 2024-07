Casal é preso após levar adolescente alcoolizada no UPA Nova Bahia e tentar agredir equipe médica

Um homem, de 44 anos, e uma mulher, de 39 anos, foram presos suspeitos de embebedar uma adolescente, de 15 anos, e agredir a equipe médica de plantão do UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Nova Bahia, em Campo Grande. Os fatos ocorreram nesse sábado (13), e eles devem passar por audiência de custódia nesta segunda-feira (15).

Segundo consta no boletim de ocorrência, o homem é pai da adolescente e a levou no UPA, porque, segundo ele, a menina estava com dor de dente. No entanto, durante atendimento, a médica percebeu que a menor estava com cheiro forte de bebida alcoólica. Questionada se havia bebido, a menina informou que tomou vodka com enérgico.

Ainda segundo relatado pela adolescente, ela teria bebido com o pai em casa, na presença da madrasta também. Durante a abordagem, o homem ficou nervoso, alterado e não sabia informar o nome completo da filha. Quando solicitaram que ele abrisse a ficha de atendimento da menina, o suspeito tentou agredir a médica.

Devido o estado do homem, uma equipe da GCM (Guarda Civil Metropolitana) foi acionada. Como estava atrapalhando o atendimento médico, o homem foi colocado para fora da sala.

Após receber atendimento, a menina foi conduzida para a delegacia, onde passou por escuta especializada. Durante esclarecimento dos fatos, a jovem novamente afirmou que bebeu durante o dia com o pai e a madrasta. Afirmou ainda que essa foi a primeira vez que bebeu na presença do casal e não tem o habito de consumir álcool.

O homem foi preso e durante o procedimento ficava debochando dos guardas municipais e investigadores da Polícia Civil. O tempo todo fica questionando o motivo de estar detido e fazia algazarra nos fundos da delegacia.

Além do pai da menina, a madrasta dela também foi presa. A delegada plantonista da Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, arbitro fiança no valor de R$ 1.412 para a mulher. Quando soube que ela teria que pagar para ser solta, o homem gritou “não vou dar dinheiro para policial corrupto igual você”. Durante a prisão a suspeita falava que não havia feito nada errado já que não era mãe da adolescente.

