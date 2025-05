Mais de 1.800 vagas de emprego estão disponíveis nesta segunda-feira (19) em Campo Grande

Para quem está em busca de trabalho em Campo Grande, esta segunda-feira (19) começa com uma boa oportunidade: a Funsat (Fundação Social do Trabalho) está com 1.862 vagas abertas em diversas áreas e para diferentes níveis de escolaridade.

As ofertas abrangem 149 cargos distintos, incluindo funções como auxiliar de limpeza (148 vagas), operador de caixa (268), auxiliar nos serviços de alimentação (195), motorista entregador (18), eletricista (13), pedreiro (10), vendedor de serviços (40), entre outras. Há também chances mais específicas, como barbeiro (3), operador cinematográfico (1) e trabalhador rural (1).

PCDs (Pessoas com deficiência) também têm espaço no mercado: são 17 vagas exclusivas para esse público, distribuídas entre os cargos de assistente administrativo, atendente de lojas e mercados, auxiliar administrativo, repositor, porteiro, entre outros. A fundação ainda disponibiliza uma vaga temporária para empregado doméstico diarista.

Os interessados podem consultar todos os detalhes sobre as vagas e seus requisitos acessando o site da Funsat: www.campogrande.ms.gov.br/funsat.

O atendimento presencial é feito na sede da fundação, localizada na Rua 14 de Julho, nº 992, bairro Vila Glória, das 7h às 17h. É recomendado levar documentos pessoais e currículo atualizado para agilizar o processo.

