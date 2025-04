Jovem é esfaqueado por dívida de R$ 70 no Jardim Noroeste, em Campo Grande

Um jovem de 26 anos foi vítima de uma tentativa de homicídio na noite de sábado (12), no bairro Jardim Noroeste, região leste de Campo Grande. Ele foi esfaqueado diversas vezes, supostamente por causa de uma dívida de R$ 70.

De acordo com as informações do registro policial, o crime aconteceu na Rua Conambi. A vítima foi encontrada em estado grave, com ferimentos na cabeça, pescoço e costas. Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) prestaram os primeiros socorros e o encaminharam ao hospital.

Quando a polícia chegou ao local, ainda havia poças de sangue na rua, evidenciando a violência do ataque. Dentro da residência onde o crime teria ocorrido também foram encontrados vestígios de sangue, o que levou a Polícia Científica a ser acionada para realizar a perícia.

Uma testemunha apontou um rapaz de 21 anos como autor das facadas e relatou que a motivação teria sido uma dívida de R$ 70. A polícia realizou buscas na região, mas o suspeito não foi localizado até o momento.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio e segue sob investigação. A polícia trabalha agora para localizar o autor e esclarecer os detalhes do crime.

A violência no bairro tem preocupado moradores, que pedem mais segurança e presença das forças policiais.

