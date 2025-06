Motociclista morre em grave acidente no bairro Nova Campo Grande

Um motociclista, identificado como Henrike Cerqueira, de 21 anos, morreu na manhã desta quinta-feira (5) após se envolver em um grave acidente de trânsito na Avenida Wilson Paes Barbosa, no bairro Nova Campo Grande, região oeste da Capital.

Informações indicam que tanto a vítima quanto o condutor do outro veículo, Nildo Narciso, um idoso de 72 anos, não possuíam CNH (Carteira Nacional de Habilitação).

As circunstâncias da colisão com um veículo de passeio ainda estão sendo apuradas pelas autoridades, que mantêm os trabalhos de investigação no local. A dinâmica exata do acidente não foi informada até o momento.

O Corpo de Bombeiros foi acionado com urgência e realizou manobras de reanimação cardiopulmonar na vítima, que foi encontrada caída na calçada. No entanto, o motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A familia do jovem foram até local e demostraram profundo abalo diante da situação.

A área foi isolada para os procedimentos de praxe, como a perícia técnica, que deve ajudar a esclarecer as causas do acidente. O trânsito na região ficou parcialmente interditado durante a manhã.

