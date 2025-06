Motociclista morre após colisão frontal com carro na MS-145, entre Deodápolis e Ipezal

Um grave acidente registrado na noite dessa quarta-feira (4) resultou na morte de Adelson Neves Anselmo, conhecido como “Galan”, de 44 anos, na rodovia estadual MS-145, entre o município de Deodápolis e o distrito de Ipezal, a cerca de 265 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com informações publicadas pelo portal Impacto News, a colisão aconteceu por volta das 19h30, nas proximidades da 12ª Linha. Adelson pilotava uma motocicleta Honda CG Titan quando colidiu de frente com um Volkswagen Golf que vinha no sentido contrário da pista.

Com o impacto violento, o motociclista sofreu múltiplas fraturas e teve sangramento intenso, não resistindo aos ferimentos e morrendo no local antes da chegada do socorro. Equipes da Polícia Militar Rodoviária (PMR) e do resgate foram acionadas e estiveram no local para prestar atendimento e controlar o trânsito.

O motorista do carro, que não teve a identidade divulgada, saiu ileso fisicamente, mas, segundo a PMR, permaneceu no local visivelmente abalado. A área foi isolada para realização da perícia técnica, e após os trabalhos de investigação preliminar, a pista foi liberada para o tráfego normal.

Adelson era pintor e bastante conhecido na cidade. Ele também era irmão do ex-vereador Antonio Anselmo Silva Júnior (PT). A notícia da morte gerou comoção entre amigos e moradores da região.

As causas do acidente ainda serão investigadas pelas autoridades competentes.

