Festas juninas impulsionam procura por amendoim, milhos e vinhos

Para o setor de varejo alimentar, essa é uma das datas mais importantes do ano

Com celebrações de festas juninas, praticamente o mês todo, supermercados de Campo Grande comemoram em dose dupla. A festa que é tradição em todo o país, impulsiona também a procura por produtos que ficam “estacionados” nas prateleiras. No início deste mês, os estabelecimentos da Capital já atraem a atenção dos consumidores com decorações e oferta de itens típicos da época como: amendoim, milho verde, milho de pipoca, pinhão, paçocas, entre outros.

“Percebe-se, sim, um aumento nas vendas de produtos típicos, como doces, milho de canjica, de pipoca, bebidas alcoólicas como vinho, que o cliente compra por ser período mais frio e também para preparar as bebidas típicas, além de outros que fazem parte do cardápio das festas”, explica o presidente da Amas, Denyson Prado.

O calendário de folia junina motivou o supermercado Fort Atacadista a reforçar o estoque dos produtos, no bairro União. Segundo a gerente, Jessica Alves, essa é uma das datas mais importantes para o negócio e consolida como um dos momentos estratégicos para setor alimentar.

“Pois impulsionam as vendas de produtos sazonais e fortalecem o vínculo com os clientes através de uma ambientação temática e acolhedora”, salienta a gerente. Outros alimentos que não podem ficar de fora da lista são os doces como paçoca, pede moleque, e os itens embutidos para as comidas quentes, como ingredientes para feijoada.

“É um evento de grande magnitude em Campo Grande”, assim definiu o gerente do Comper Itanhangá, Luiz Narciso. Ele também reforça que a data provoca um salto na demanda por alimentos que ao longo do ano não apresentam tanta procura. “Como pinhão, amendoim, por exemplo, e nós temos muitos produtos para relacionar com o tema e o pessoal comemorar as festas juninas”.

Preços

A reportagem do jornal, esteve em alguns supermercados de Campo Grande na terça-feira (03), para observar os preços de alguns dos alimentos mais consumidos nos arraias juninos.

Pires

Milho de pipoca de 500g (Kiary), custa R$3,98

Milho sachê (Fugini) de 170g por R$2,79

Vinho Tinto (Dom Bosco), com 750 ml R$14,98

Comper

Milho verde 500g – R$13,99

Milho verde (Quero) em lata de 170g R$4,29

Vinho Tinto Suave (Pérgola) de 1litro custa R$ 31,90

Paçoca em rolha (Yoki), com 56 unidades custa R$ 44,90

Paçoca (Da Colônia), com 210g custa R$10,90

Amendoin runner (Ponzan) de 500g custa R$13,39

Fort

Vinho Chileno (Ventos do Sul), 750ml custa R$ 34,90

Milho de pipoca (Yoki), 400g custa R$3,99

Paçoca rolha (Paçoquita) pote com 25 unidades, custa R$ 23,90

Pé de moleque (Yoki), 800g custa R$27,90

Legal Supermercados

Amendoin descascado (Zaeli), de 500g custa R$14,90

Milho verde bandeja, 700g – R$6,98

Paçoca tipo caseiro, com 200g – R$5,49

Vinho Chileno (Carménère Zaeli), garrafa de R$750ml – R$41,90

Junho: mês do lucro

Além das festas juninas, este mês tem mais uma data que incrementa as vendas neste mês – Dia dos Namorados. Para o setor de bares e restaurantes é uma das datas mais rentáveis Junto ao Dia das Mães e o Dia dos Pais, o período se consolidou como uma ótima oportunidade de vendas para o setor, segundo avalia a Abrasel (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes).

Com o objetivo de ampliar ainda mais esse potencial, a Abrasel lançou a campanha “Semana dos Namorados”, a ser realizada de 9 a 15 de junho. A iniciativa convida os empreendedores a estenderem suas ações promocionais e de marketing por vários dias, e não apenas no tradicional 12 de junho.

Segundo Daniel Borges, líder de Marketing da entidade, a estratégia vai além de atrair público em um único dia: trata-se de ampliar as oportunidades de negócio e destacar uma das datas mais relevantes para o setor.

“As vantagens dessa iniciativa são muitas. O Dia dos Namorados é uma das datas mais importantes para bares e restaurantes, porque dá visibilidade, valoriza o trabalho do empreendedor e tem alto potencial de faturamento. Ao estender as ações para além do dia 12, o empresário cria mais oportunidades para atrair clientes, aumenta a previsibilidade de receita e consegue aproveitar melhor o momento”, explica Daniel.

Suzi Jarde