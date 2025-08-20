Motociclista morre em colisão com caminhonete em Cassilândia

Na última terça-feira (19), um homem identificado como Gilson Andrade Silva de 64 anos morreu devido a uma colisão com uma caminhonete na BR-158, na região do Quinta Roda entre Cassilândia e Paranaíba.

Segundo o site Cassilândia Urgente um morador que passou logo depois do acidente, informou que a Honda Biz conduzida pelo homem bateu na traseira da Hilux de cor preta. O choque teria sido muito forte.

Estiveram no local, a Polícia Rodoviária Federal e Polícia Técnica. O corpo passou por necrópsia e foi trasladado para Cassilândia.

As causas e o acidente estão sendo investigados.

