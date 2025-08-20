Setor aéreo brasileiro tem recorde histórico com 11,6 milhões de passageiros em julho

Movimentação inclui voos domésticos e internacionais e é a maior desde 2000, segundo a Anac



O setor aéreo brasileiro registrou em julho o maior volume de passageiros transportados em um único mês desde o início da série histórica, em janeiro de 2000. De acordo com dados da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil), foram 11,6 milhões de viajantes transportados somando operações domésticas e internacionais.

Nos voos dentro do território nacional, 9 milhões de pessoas embarcaram em julho, número 5,9% superior ao mesmo período do ano passado. A procura por assentos, medida pelo índice de passageiros pagantes por quilômetro, avançou 8,2%, enquanto a oferta de lugares cresceu 6,2% no período.

A aviação internacional também bateu recorde, com 2,6 milhões de passageiros, o que representa aumento de 13,6% em relação a julho de 2024. Tanto a demanda quanto a oferta nesse segmento subiram 12,2% no comparativo anual.

Os dados reforçam a posição do Brasil como um dos principais destinos turísticos da região. Segundo levantamento da ONU Turismo (Organização Mundial do Turismo), o país encerrou 2024 como o quinto destino das Américas que mais receberam visitantes estrangeiros, atrás apenas de Estados Unidos, México, Canadá e República Dominicana, e superando a Argentina. Foram 6,8 milhões de turistas internacionais recebidos no ano passado.

Em relação ao transporte de cargas, houve queda na movimentação doméstica, que somou 39,1 mil toneladas, recuo de 3,8% frente a julho de 2024. Já nas operações internacionais, foram transportadas 76 mil toneladas, alta de 0,8%. No total, o setor processou 115,1 mil toneladas no mês, o que representa variação negativa de 0,8% em comparação com o mesmo período do ano anterior.

