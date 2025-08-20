Aos 40, Cowboy de Aço inicia nova fase

Com dupla sul-mato-grossense na seleção, Mundial começa hoje na Itália

O Campeonato Mundial de Canoagem Velocidade e Paracanoagem começa nesta quarta-feira (20), em Milão (ITA), e segue até domingo (24). O Brasil busca medalhas na primeira temporada após o encerramento do ciclo paralímpico de Paris.

A delegação brasileira conta com 16 atletas, sendo dois representantes de Mato Grosso do Sul: o bicampeão paralímpico, Fernando Rufino, e Débora Benevides, medalhista de prata na última edição da Copa do Mundo, em maio.

Na canoagem velocidade estão Jacky Godmann e Gabriel Assunção no masculino, e Valdenice Conceição Nascimento no feminino. Já na paracanoagem, competem Miqueias Rodrigues, Igor Tofalini, Flavio Reitz, Aline Furtado, entre outros atletas que somam medalhas paralímpicas e mundiais e reforçam o peso da delegação nacional.

O Mundial terá a ausência de Isaquias Queiroz, principal nome da canoagem olímpica brasileira. Campeão em Tóquio-20 e prata em Paris-24, o baiano enfrentou problemas de saúde nos últimos meses e não completou a preparação adequada. A comissão técnica optou por priorizar sua recuperação visando à temporada de 2026.

Fernando Rufino, o “Cowboy de Aço”, chega a Milão com currículo de destaque. Ele conquistou o ouro no VL2 em Tóquio (2021) e Paris (2024), além de somar títulos em campeonatos mundiais e Copas do Mundo. Agora, aos 40 anos, inicia uma fase marcada pelo desafio de manter a regularidade depois de atingir o topo. A competição em Milão tem um significado a mais para o atleta, que conquistou sua primeira vaga olímpica na Itália, dez anos atrás.

Rufino admite que a maior dificuldade foi retomar o ritmo após a conquista em Paris. “Depois das Olimpíadas, meu maior desafio foi manter o foco nos treinamentos. Tenho viajado muito, participado de eventos e palestras sobre esporte e apoio ao atleta. Ao mesmo tempo, precisei buscar academias, locais de treino e cuidar da alimentação. Conciliar tudo isso foi o mais difícil até agora”, contou.

Maturidade

A experiência acumulada ajuda a lidar com a pressão. “Hoje tenho uma experiência muito maior. Estou vivendo o auge da carreira, mas com um controle mental muito mais forte, o que me dá segurança para chegar em uma competição e desenvolver o melhor desempenho físico”, avaliou.

Apesar da série de conquistas, ele evita assumir o rótulo de favorito. “Os dados mostram que posso ser visto assim, mas na minha cabeça eu penso que preciso fazer o melhor de mim independente do que já fiz até hoje. Ser o favorito não ganha competição. O que faz vencer é ter a vontade de ganhar e a certeza de um treinamento bem feito”, destacou.

Entre as mulheres, Débora Benevides reforça a delegação sul-mato-grossense. A atleta campo-grandense subiu ao pódio na última Copa do Mundo, em Poznan, na Polônia, onde conquistou a medalha de prata na categoria VL2 200 metros. Em Milão, tenta se firmar entre as finalistas do Mundial.

Programação

O calendário do Mundial começa nesta quarta-feira (20), com eliminatórias e repescagens, e se estende até domingo (24), quando serão disputadas as últimas finais olímpicas e paralímpicas.

Rufino disputa as baterias eliminatórias da paracanoagem já nesta quarta-feira, a partir das 9h45 (de MS), em busca da vaga nas finais da categoria VL2, programadas para sexta e domingo. Débora entra na água na prova feminina da mesma categoria na quinta-feira (21), prevista às 9h15.

Agenda

– Quarta-feira (20): Eliminatórias e repescagens

– Quinta-feira (21): Semifinais (Canoagem Velocidade)e Eliminatórias (Paracanoagem)

– Sexta-feira (22): Finais de 200m e 1.000m (Canoagem Velocidade), e Semifinais 200m (Paracanoagem)

– Sábado (23): Finais de 500m e 5.000m (Canoagem Velocidade), e Finais (Paracanoagem)

– Domingo (24): Últimas finais olímpicas e paralímpicas, e encerramento da competição.

