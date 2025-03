Motociclista morre em colisão com caminhão em Campo Grande

Acidente ocorreu no Bairro Nova Campo Grande; vítima não resistiu aos ferimentos

Um grave acidente resultou na morte de Luiz Fernando Rodrigues Arruda, de 28 anos, na tarde deste sábado (1º), em Campo Grande. Ele pilotava uma moto de alta cilindrada quando foi atingido por um caminhão no cruzamento da Avenida Wilson Paes de Barros com a Avenida 3, no Bairro Nova Campo Grande.

De acordo com as primeiras informações, o caminhão seguia pela Avenida Wilson Paes de Barros no sentido contrário ao da moto e fazia a conversão para acessar a Avenida 3 no momento da colisão. O impacto atingiu a lateral da motocicleta e deixou a vítima gravemente ferida.

Equipes de resgate foram acionadas e prestaram atendimento a Luiz Fernando, mas ele não resistiu aos ferimentos e teve o óbito confirmado no local. O motorista do caminhão, que estava a trabalho, não apresentava sinais de embriaguez ou uso de substâncias ilícitas.

A motocicleta, que estava com o licenciamento vencido, foi removida para o pátio do Detran-MS. As causas do acidente ainda serão investigadas pelas autoridades.

