Consumidores de MS ganham R$ 100 mil no sorteio da Nota MS Premiada

Dois consumidores sul-mato-grossenses foram os grandes vencedores do sorteio de janeiro da Nota MS Premiada e irão dividir um prêmio de R$ 100 mil. As compras premiadas foram realizadas em dois supermercados, um em Campo Grande e outro em Sonora.

Além do prêmio principal, outros 350 participantes também foram contemplados por acertarem cinco das seis dezenas sorteadas. Eles dividirão um total de R$ 200 mil, recebendo R$ 571,43 cada.

O programa Nota MS Premiada incentiva os consumidores a incluírem o CPF nas notas fiscais de compras feitas no estado. Segundo a Secretaria Estadual de Fazenda (Sefaz), o próximo sorteio ocorrerá em 29 de março, considerando notas fiscais emitidas ao longo de fevereiro. Para participar, basta cadastrar o CPF em compras a partir de R$ 1.

Os ganhadores podem consultar os resultados e conferir se têm valores a receber acessando o portal oficial do programa.

