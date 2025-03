Vigia de rodoviária é esfaqueado no pescoço em Sidrolândia

Autor do crime, identificado como vendedor de meias, está foragido

Um vigia do terminal rodoviário de Sidrolândia, a 71 km da Capital, foi esfaqueado no pescoço na madrugada deste sábado (1º). O autor do ataque é um vendedor de meias conhecido na região, que segue foragido.

A vítima sofreu ferimento grave e foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), sendo encaminhada ao hospital da cidade. A motivação do crime ainda é desconhecida.

A Polícia Militar realizou buscas pelo suspeito, que foi descrito como um homem alto e moreno, mas até o momento ele não foi localizado. O caso foi registrado como tentativa de homicídio na Delegacia de Polícia Civil de Sidrolândia, que segue investigando o crime.

