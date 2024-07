Motociclista morre em acidente com carreta no Indubrasil

Um motociclista, identificado como Eronil Carvalho de Assis, de 60 anos, morreu em um grave acidente no início da noite dessa sexta-feira (5), na Rua Indaiatuba, na região do Indubrasil, na saída para Aquidauana, em Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima seguia em uma Yamaha YBR150 Factor, no sentido de Campo Grande para Terenos, quando colidiu na traseira de uma carreta que estava estacionada no canto direito da pista.

Com o impacto, ele atingiu a parte de trás do veículo e morreu na hora. No local estiveram a Polícia Rodoviária Federal, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil e a Polícia Científica trabalhando para elucidar a dinâmica do acidente.

O caso foi registrado como morte a esclarecer na delegacia de plantão.