TRE-MS abre inscrições para estagiários que cursam Publicidade e Propaganda

Estudantes podem realizar as inscrições a partir do dia 10 de julho

O TRE-MS (Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul) abrirá inscrições para o processo seletivo de estagiários que cursam Publicidade e Propaganda matriculados com frequência regular em curso de educação superior, a partir do dia 10 de julho. O estagiário terá jornada de 5 horas diárias e receberá uma bolsa no valor de R$ 1.020,00, além de auxílio-transporte.

As inscrições serão gratuitas e vão estar disponíveis até 22 de julho, às 18h.

A prova será realizada no dia 29 de julho no prédio-sede do TRE-MS, localizado na rua Des. Leão Neto do Carmo, 23, Parque dos Poderes. O candidato deverá se apresentar às 13h, para início da prova às 13h30.

