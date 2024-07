Dois homens são presos por tráfico de drogas em Três Lagoas

Os homens foram flagrados usando o entorpecente nas dependências do Campus II da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS)

Na tarde da última quinta-feira (04), a PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu nas dependências do Campus II da UFMS (Universidade Federal do Mato Grosso do Sul), em Três Lagoas, dois homens suspeitos de traficarem drogas.

Na execução foram apreendidos 38 kg de maconha e apetrechos para a venda da droga que estavam enterrados em uma mata localizada na universidade.

