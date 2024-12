Motociclista morre em acidente com carreta no Indubrasil

Vitor Vicente Lemes, de 21 anos, morreu em um trágico acidente na noite de ontem (11), no distrito de Indubrasil, região oeste de Campo Grande. O jovem caiu entre as rodas de uma carreta e foi arrastado por cerca de 44 metros, vindo a óbito no local.

De acordo com informações fornecidas pela polícia, o caminhoneiro trafegava pela Avenida Principal, no sentido Sul/Norte e desviou para a esquerda para evitar um buraco na via. No mesmo momento, Vitor, que seguia na mesma direção em sua motocicleta, tentou desviar da carreta e acabou sofrendo a queda entre as rodas traseiras do veículo acoplado ao caminhão.

Testemunhas relataram que o buraco está na via há dois meses, o que pode ter contribuído para o acidente. Imagens de câmeras de segurança instaladas na região podem ajudar a esclarecer as circunstâncias do ocorrido.

O motorista do caminhão passou por teste do bafômetro, que deu negativo. A polícia investiga o caso

