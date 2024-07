Grupo Escoteiro Olavo Bilac Sesi 01/MS vai ao cinema com o apoio do Jornal O Estado

Os jovens do GEOB 01/MS tiveram uma noite divertidamente produtiva.

Com o patrocínio do Jornal O Estado, o GEOB – Grupos Escoteiro Olavo Bilac Sesi 01/MS esteve no UCI para assistir ao filme Divertida Mente 2. De acordo com a chefe do Ramo Lobinho, Ana Rita Amarilia, o filme traz elementos importantes para serem trabalhados com os jovens do Grupo Escoteiro.

“Este é o segundo ano que contamos com o apoio do Jornal O Estado em uma atividade que tem importância para os nossos jovens. O filme traz a oportunidade de trabalharmos os sentimentos, com um olhar mais divertido e lúdico”.

O jovem João Pedro (15), que integra a Tropa Sênior do GEOB, disse que ir ao cinema com o Grupo Escoteiro é sempre uma atividade importante. “Por mais que pareça um passeio, algo descontraído, os filmes sempre trazem um fundo de verdade importante para as nossas vidas e para o nosso cotidiano”.

Do Ramo Lobinho, Kauan Eduardo (9), falou que é maravilhoso o dia de cinema. “Queria vir mais vezes. Eu gosto dessa atividade que fazemos com o Grupo”.

Ariane Jozuel, mãe, destacou que é um momento importante. “Nem sempre as famílias podem trazer as crianças ao cinema, então quando o Grupo escoteiro os reúne para uma atividade como esta, que teve todo o apoio do Jornal O Estado, é muito bom ver a alegria e a socialização das crianças”.

O diretor presidente do Grupo Escoteiro Olavo Bilac Sesi 01/MS, Luiz Cláudio Pissurno Chaves, agradeceu a parceria com o Jornal O Estado, que sempre proporciona esta atividade. “É o segundo ano que temos a grata oportunidade de trazer nossos jovens para assistir a um filme no cinema e isso só ocorre graças ao apoio do Jornal O Estado, que com muito carinho e atenção tem nos atendido. Só temos a agradecer todo esse apoio”.

