Filme brasileiro irá concorrer no Festival de Gramado

Partes das gravações do filme foram produzidos em MS

Foi divulgado nesta terça-feira (09), a lista de filmes e Longa-metragens que irão concorrer na 52º edição do Festival de Gramado. Entre os colocados está o filme brasileiro ‘Cidade; Campo’.

Dirigido por Juliana Rojas, a obra expõe personagens que vivem a migração entre áreas urbanas e rurais, onde parte das gravações foram realizadas em Mato Grosso do Sul.

As obras selecionadas serão transmitidas ao longo do evento pelo Canal Brasil.

O Teaser Oficial do filme pode ser assistido aqui

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram